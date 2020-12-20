Durdurdukları araçtaki 2 kişiyi darbedip kaçtılar
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Durdurdukları araçtaki 2 kişiyi darbedip kaçtılar

20.12.2020 22:26 | Son Güncelleme: 20.12.2020 22:30
Durdurdukları araçtaki 2 kişiyi darbedip kaçtılar

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan sopa ve baltaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan sopa ve baltaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Olay, saat 20.30 sıralarında Ereğli Köseler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ö. ve Çağlar Ö. husumetli oldukları Erkan D. ile Barış B.'nin bulunduğu aracı durdurdu. İki taraf arasında çıkan, sopa ve baltaların kullanıldığı kavgada, Erkan D. ve Barış B. yaralanırken, Ramazan Ö. ile Çağlar Ö. kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Erkan D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

 


Durdurdukları araçtaki 2 kişiyi darbedip kaçtılar
Durdurdukları araçtaki 2 kişiyi darbedip kaçtılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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