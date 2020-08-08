Durdurduğu otobüse binmedi bakın ne yaptı Mersin'in Tarsus ilçesinde bir genç, el kaldırarak durdurduğu otobüse binecekmiş gibi adım atıp eğilip ayakkabını bağladıktan sonra arkasını dönüp gitti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir genç, el kaldırarak durdurduğu otobüse binecekmiş gibi adım atıp eğilip ayakkabını bağladıktan sonra arkasını dönüp gitti. Yolcunun otobüse binmesini beklerken yaptığı harekete önce şaşıran sonra da kızan şoför, araçtan inerek arkasından bağırıp tepki gösterdi. Bu anlar güvenlik saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken izleyenleri güldürdü. - MERSİN Kaynak: İHA