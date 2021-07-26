Dürdane'ye yeni meydan
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Dürdane'ye yeni meydan

Dürdane'ye yeni meydan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmangazi Belediyesi'nin ilçe genelinde gerçekleştirdiği yatırımlar hız kesmiyor.

Osmangazi Belediyesi'nin ilçe genelinde gerçekleştirdiği yatırımlar hız kesmiyor. Yapımı tamamlanan hizmet binasının bulunduğu alanda başlatılan çalışmalarla, Dürdane Mahallesi yepyeni bir meydana kavuşmaya hazırlanıyor.

Her mahalleye bir meydan ve hizmet binası kazandırmak için yürüttüğü çalışmalarına yenilerini ekleyen Osmangazi Belediyesi, Dürdane Mahallesi'nde meydan düzenleme çalışmalarına başladı. İnşaatı tamamlanan hizmet binasının da içinde bulunduğu alanda başlatılan çalışmaların kısa kürede tamamlanacağını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Meydanlar, mahalle sakinlerimizin bir araya geldiği, birlikte vakit geçirip sohbet ettikleri alanlar. Kısaca o mahallede yaşayan vatandaşlarımızın nefes alabildikleri yerler. Dürdane Mahallemizde de, vatandaşlardan gelen talebe göre mevcut meydanın bulunduğu bölgede yeni bir düzenleme yapıyoruz" dedi.

Dürdane Mahallesi'nin Bursa'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Dürdane Mahallemiz, resmi kayıtlara göre, Bursa'nın fethinin hemen ardından 1326 yılında kurulmuş, yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip bir vakıf köyü. Yıllardır kullanılan köy meydanında yapımı tamamlanan hizmet binası ile cami arasında kalan alanda başlattığımız meydan düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın talebi üzerine gerçekleştirdiğimiz çalışma ile Dürdane Mahallemiz'e yepyeni bir meydan kazandırmış olacağız. Yaklaşık 300 metrekarelik bir alanda perde duvar yapımını tamamladık. İçerisinde oturma grupları, çeşitli bahçe mobilyaları, peyzaj düzenlemesi ve aydınlatmaları ile Dürdane'ye güzel bir meydan kazandırmış olacağız" diye konuştu. - BURSA

Dürdane'ye yeni meydan
Dürdane'ye yeni meydan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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