Dürbünle Bakarken Bulduğu Kayıp Koyunları, Sahibine Teslim Etti

SİVAS'ta yaşayan çiftçi Kazım Ertümen (60) dürbünüyle çevreye bakarken dağlık alanda fark ettiği kayıp 14 koyunu, sahibine teslim etti.

Sivas merkeze 9 kilometre uzaklıktaki Kolluca köyünde oturan 5 çocuk babası, çiftçi Kazım Ertümen arazide gezerken yanında bulunan dürbün ile dağlık alana baktı. Ertümen, burada çok sayıda koyun olduğunu fark etti. Bir süre daha dürbünle bölgeyi izleyen Kazım Ertümen, yanlarına gittiği 14 koyunun çobanı olmadığını gördü. İl merkezinde besi çiftliği sahibi Mehmet Veske'nin (40) 3 gün önce koyunlarını kaybettiğini duyan Ertümen, besiciye haber verdi. Telefonla Veske'ye ulaşan kazım Ertümen, koyunları bulduğunu söyleyerek gelip almasını söyledi. Günlerdir koyunlarını arayan Mehmet Veske, sürüyü teslim aldı.

18 koyununun kaybolduğunu söyleyen Mehmet Veske, "Cumartesi günü sabah saatlerinden beri koyunlarım kayıptı. Tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Dedemden Allah razı olsun. Dürbünle etrafa bakarken koyunlarımızı bulmuş. 18 koyunumuz kayıptı, 4 tanesi eksik. Sağlık olsun, onlar da bulunur inşallah. Çok aradık bulamadık ama dedemden Allah razı olsun. Tepede koyunları görüp, gidip alıp, gelmiş. Daha sonra bize haber verdi. Teşekkür ediyoruz. Bizi sevindirdi. Kendisine 1 tane hediye koyun verdik ama kabul etmedi" dedi.

Kayıp koyunları dürbünle bakarken bularak sahibine teslim eden Kazım Ertümen ise "Kayıp koyunlardan haberim olmuştu. Arazide geziyordum. Dürbünle etrafa bakarken buldum. Daha sonra arkadaşı arayıp teslim ettik. 100 tane de bulsam, 500 tane de bulsam yine de teslim ederim" ifadelerini kullandı. - Sivas