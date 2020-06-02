Duran otomobile süt tankeri çarptı: 3 yaralı
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Duran otomobile süt tankeri çarptı: 3 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde arızalanarak yol kenarında duran otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobilin içerisinde bulunan 3 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Duran otomobile süt tankeri çarptı: 3 yaralı
02.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:03

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde arızalanarak yol kenarında duran otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken, otomobilin içerisinde bulunan 3 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Kaza saat 12.00'de Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi girişi Akhisar-Manisa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akhisar istikametinden Manisa istikametine seyir halindeki plakası belirlenemeyen sürücü Yaşar K. idaresindeki otomobil arızalanınca yolun sağ tarafına yanaştı. Bu sırada aynı istikamette seyreden Malik K. idaresindeki 09 AAY 16 plakalı süt tankeri yolun sağ tarafında bulunan otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler ile süt tankeri arasında kalan otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan sürücü Yaşar K. (49) ile Rukiye K. (44) ile kızı İlayda K. (13), vatandaşların yardımıyla hurdaya dönen aracın sağ arka kapısından yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Süt tankeri sürücüsü Malik K., "Yolda durmuşlar geç fark ettim. Fark ettiğimde yolda hiçbir önlem almamışlar. Sağ köşeden taktırdım. Araçta 3 kişi vardı. Yaralılardı ama durumları iyiydi" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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