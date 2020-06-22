Duran kalbi iki kez çalıştırıldı, hayata tutunamadı
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Duran kalbi iki kez çalıştırıldı, hayata tutunamadı

Duran kalbi iki kez çalıştırıldı, hayata tutunamadı -Gercüş'te hayvanların su içtiği havuza düşen çocuk öldü Batman'ın Gercüş ilçesinde oyun oynarken hayvanların su içtiği havuza düşen çocuk, duran kalbi iki kez çalıştırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

22.06.2020 19:18 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:00

Duran kalbi iki kez çalıştırıldı, hayata tutunamadı

-Gercüş'te hayvanların su içtiği havuza düşen çocuk öldü

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde oyun oynarken hayvanların su içtiği havuza düşen çocuk, duran kalbi iki kez çalıştırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay Gercüş'e bağlı Kırkat köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre evlerinin yakınında oyun oynayan 2 yaşındaki Hanım Nur Altun, bir anda gözden kayboldu. Bir süre çocuklarını arayan aile minik Hanım'ı, evlerinin yanında bulunan hayvanlarının su içtiği havuzun üstünde hareketsiz bir şekilde buldu. Aile kendi imkanları ile çıkardığı talihsiz Hanım'ı Gercüş Devlet Hastanesine götürdü.

Duran kalbi burada yapılan müdahale ile tekrar çalıştırılan minik Hanım, daha sonra ambulansla Batman Çocuk Hastanesine sevk edildi. Yolda tekrar kalbi duran çocuk Hasankeyf yakınlarında Hasankeyf Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbi ikinci kez çalıştırılan çocuk, sevk edildiği Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Duran kalbi iki kez çalıştırıldı, hayata tutunamadı

Kaynak: İHA

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