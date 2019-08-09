Duran araba adama çarptı

Duran araba adama çarptı

Adana'da hız ihlali yapan ve direksiyon hakimiyeti kaybedilen dolmuş, duran arabaya arkadan çarptı.

09.08.2019 11:10
Duran araba adama çarptı

Adana'da hız ihlali yapan ve direksiyon hakimiyeti kaybedilen dolmuş, duran arabaya arkadan çarptı. Duran aracın da önünde bekleyen adama çarpması kameraya yansıdı.

Adana'da ışık ihlali ve yaya hatalarından dolayı meydana gelen kazalar şehir polis kamerasına yansıdı. İlk görüntüde Abidinpaşa Caddesi'nde bir adam, duran hafif ticari aracın önünde beklerken, hız ihlali yapan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden dolmuş sürücüsü duran arabaya arkadan çarptı. Park halinde duran hafif ticari araç da adama çarptı.

Başka bir kazada ise hız ihlali yapan otomobil refüje çıktı ve 2 yayaya çarptı. Bazı kazalarda ise kırmızı ışık ihlali yapan otomobiller çarpıştı. Bu anlar ise şehir polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İHA
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