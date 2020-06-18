Duramayınca ambulansa çarptı
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Duramayınca ambulansa çarptı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde bir otomobil önüne çıkan ambulansa çarptı.

Duramayınca ambulansa çarptı
18.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:00

Yalova'nın Armutlu ilçesinde bir otomobil önüne çıkan ambulansa çarptı. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi ambulanstaki sağlık personeli yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinden Yalova istikametine giden 06-EJZ-34 Plakalı otomobilin sürücüsü M.T (56), bir anda yola çıkan ambulansı görünce frene bastı. Ancak araç duramayarak kaymaya başlayarak ambulansa yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan sürücü M.T. ile bir kadın yaralandı. Sürücü ve kadına ilk müdahaleyi çarptıkları ambulansta bulunan sağlık ekibi yaptı. Hafif yaralı iki kişi başka bir ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir müddet trafiğe kapanan Yalova-Kocaeli yolu aracın kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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