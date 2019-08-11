Duramayan çekici 3 araca zarar verdi

Duramayan çekici 3 araca zarar verdi

Kağıthane'de yokuş aşağıya inen çekicinin freninin tutmaması sonucu 3 araç zarar gördü.

11.08.2019 16:11
Duramayan çekici 3 araca zarar verdi

Kağıthane'de yokuş aşağıya inen çekicinin freninin tutmaması sonucu 3 araç zarar gördü.
Şirintepe Mahallesi Bayraktar Sokağı'nda 19 HD 307 plakalı, üzerinde minibüs bulunan çekicinin yokuş aşağıya inerken freni tutmadı.
Çekici 3 araca ve bir evin duvarına çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada kimse yaralanmazken 3 araç zarar gördü.

Kaynak: AA
Duramayan çekici 3 araca zarar verdi
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