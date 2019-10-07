Durakta otobüs beklerken uğradığı silahlı saldırıda öldü

07.10.2019 19:32

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde durakta otobüs beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Adnan Menderes Bulvarı ile Söğütlü Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddialara göre, durakta otobüs bekleyen 46 yaşındaki Şenel Barut'un yanında duran bir hafif ticari araçtaki kimliği belirsiz kişi, tabanca ile Barut'a ateş açtı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Barut kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan araçla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Barut, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde ise çok sayıda boş kovan bulundu. Şenel Barut'un Göksun ilçesine bağlı Keklikoluk Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Olayın geçtiğimiz Temmuz ayında Keklikoluk Mahallesi eski muhtarı Hasan Kandil'in öldürülmesi ile bağlantısı olduğu ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi. Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.



Elbistan'daki saldırının hemen akabinde Göksun ilçesine bağlı Kanlıkavak Mahallesi civarında da silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda C.B. (42), A.B. (13) ve G.K. (68) yaralandı. Göksun Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan C.B. ile G.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kamera kayıtlarından yola çıkarak modeli ve plakası belirlenen araç ile silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA