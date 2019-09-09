Durakta çocuklara cinsel istismarda bulundu-ek

Durakta çocuklara cinsel istismarda bulundu-ek

TUTUKLANDIBartın'da, okul önündeki durakta bekleyen küçük yaştaki çocuklara, cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Toprak, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

09.09.2019 17:40
Durakta çocuklara cinsel istismarda bulundu-ek

TUTUKLANDI
Bartın'da, okul önündeki durakta bekleyen küçük yaştaki çocuklara, cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Toprak, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 


Kaynak: DHA
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