DURAKTA BEKLEYEN YOLCUYA METROBÜS ÇARPTI (1)
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DURAKTA BEKLEYEN YOLCUYA METROBÜS ÇARPTI (1)

Şahin BOZKURT / ZEYTİNBURNU'nda metrobüs, durakta bekleyen yolcuya çarptı.

08.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:42
DURAKTA BEKLEYEN YOLCUYA METROBÜS ÇARPTI (1)

Şahin BOZKURT/ ZEYTİNBURNU'nda metrobüs, durakta bekleyen yolcuya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan hafif şekilde yaralandığı belirtilen yolcu tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırılırken, seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

 


Kaynak: DHA
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