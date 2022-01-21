Durakta bekleyen gençler eksi 8 derecede ateş yakarak ısındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Durakta bekleyen gençler eksi 8 derecede ateş yakarak ısındı

Durakta bekleyen gençler eksi 8 derecede ateş yakarak ısındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 8 dereceyi gördüğü Adıyaman'da, minibüs bekleyen bir grup genç durakta ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

ADIYAMAN (İHA) - Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 8 dereceyi gördüğü Adıyaman'da, minibüs bekleyen bir grup genç durakta ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesinde gece saatlerinde durakta minibüs bekleyen bir grup genç, dondurucu havada üşüyerek durak içerisinde ateş yaktı. Durakta yaktıkları ateş önünde ısınmaya çalışan gençler, minibüsün gelmesiyle ateşi söndürerek minibüse bindi. Gençlerin durakta ateş yakarak ısınmaya çalışmaları ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. - ADIYAMAN

Durakta bekleyen gençler eksi 8 derecede ateş yakarak ısındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet, Adıyaman, Minibüs, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title