Duraklara isim veriliyor Kırklareli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri birimi tarafından kent içerisinde yer alan yolcu duraklarına yeni isimler veriliyor.

Eylül ayı içerisinde ''Akıllı Kart'' sistemine geçecek olan toplu taşıma araçlarında kullanılacak aplikasyon uygulamasına entegre olması için duraklara da isim verilmeye başlandı.

Kent içerisinde bulunan 67 adet yolcu durağına 19 Mayıs Durağı, 1 Mayıs Durağı, Malazgirt Durağı, Sakarya Durağı, Ali Rıza Efendi Durağı, Zübeyde Hanım Durağı, Gazi Mustafa Kemal Durağı, Emek Durağı, Kocatepe Durağı, Çocuk Hakları Durağı, Zeynep Esin Durağı, Hasankeyf Durağı, Kakava Durağı, Özgürlük Durağı gibi isimler verildi.

Mobil uygulamaya entegre edilecek olan durak isimleri ile vatandaşlar telefonlarına indirdikleri uygulama üzerinden araçların hangi durakta ve nerede olduğunu takip edebilecekler.

Kaynak: Bültenler