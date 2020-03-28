Duraklara el dezenfekte üniteleri yerleştirildi Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele seferberliği kapsamında, ilçedeki otobüs duraklarına el dezenfekte üniteleri yerleştirdi.

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele seferberliği kapsamında, ilçedeki otobüs duraklarına el dezenfekte üniteleri yerleştirdi.

Duraklara yerleştirilen üniteler sayesinde, otobüse binmek için bekleyen ya da durakların önünden geçen vatandaşlar ellerini dezenfekte edebiliyor.

Ünitelerdeki dezenfektan miktarı belediye ekiplerince sık sık kontrol edilerek, bitmesi ya da azalması durumunda hemen yenileniyor. Uygulama kapsamında, ilçenin ana arteri olan Ankara Bulvarı'ndaki duraklar ile yoğun lokasyonlar olan Saray, Kayı ve Fethiye mahallelerindeki duraklar başta olmak üzere ilçedeki duraklara bu üniteler monte edildi.

Ayrıca tedbirler kapsamında ana cadde ve sokaklar sürekli olarak dezenfekte ediliyor, belediyeye gelen vatandaşlar ateş ölçerler ile kontrol ediliyor, gerektiğinde sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor

Kaynak: AA