Duraklar yıkanıp dezenfekte edildi
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Duraklar yıkanıp dezenfekte edildi

Bergama Belediyesi Koronovirüsle mücadele etmeye başladığı ilk günden bu yana ilçenin en aktif noktalarını rutin olarak temizleyip dezenfekte ediyor.

Duraklar yıkanıp dezenfekte edildi
17.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:33

Normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler ilçede bulunan tüm otobüs duraklarını yıkayıp, temizleyerek dezenfekte işlemlerinden geçirmeye devam ediyor. Otobüs duraklarında vatandaşın temas ettiği yerler, camlar ve bekleme alanı en ince ayrıntısına kadar yıkanıyor ve daha sonra dezenfekte faaliyetinden geçiriliyor. Bu işlemler uygulanırken duraklardaki ve çevresindekiyoğunluğa azami ölçüde dikkat ediliyor.

NORMALLEŞME SÜRECİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Koronavirüsle mücadelenin başladığı ilk günden bu yana bir an bile olsa rehavete kapılmadıklarını belirten Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu " İlçemizde bulunan tüm aktif noktaları ekiplerimiz temizlik ve dezenfekte faaliyetinden geçirmeye devam ediyor. Bu çalışmaları gerçekleştirirken çevre ve halk sağlığına azami ölçüde dikkat ediyoruz bunun için ekiplerimiz tüm önlemleri alıyorlar. Hep birlikte mücadeleyi sürdürerek yeni normalleşme sürecinde sosyal hayata geçeceğiz" dedi

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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