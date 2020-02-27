Durak montajları tamamlandı
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Durak montajları tamamlandı

Düzce Belediyesi merkeze bağlı muhtelif mahallelerde otobüs durağı montajı yaptı.

27.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:19
Durak montajları tamamlandı

merkeze bağlı muhtelif mahallelerde otobüs durağı montajı yaptı.


Düzce Belediyesi vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Nalbantoğlu mahallesinde otobüs durakları talebi üzerine çalışma başlatan ekipleri, ihtiyaç olan noktalara durak montajını tamamladı. Toplu ulaşım sistemini kullanan vatandaşların oturarak beklemesini sağlayacak durak montajı çalışmaları vatandaşların taleplerine göre oluşturulan program çerçevesinde yapılmaya devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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