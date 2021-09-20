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Durak Mahallesi'ne 10 bin metre asfalt!

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Durak Mahallesi'ne 10 bin metre asfalt!

Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet İbrikçi, "Hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Durak Mahallesi'ndeki eksiklikleri en kısa sürede gidereceğiz." dedi.

Durak Mahallesi'nin ana arterlerinden biri olan İnönü 1 Cadde olmak üzere mahallenin birçok bölgesinde çift kat sathı kaplama çalışmalarını tamamlayan Lüleburgaz Belediyesi, önümüzdeki süreçte 10 metre uzunluğunda asfalt çalışması gerçekleştirecek.

Lüleburgaz Belediyesi Durak Mahallesi'ndeki çalışmalarının önemli bir kısmını tamamladı. Mahallenin birçok noktasında kaldırım ve altyapı çalışmalarını tamamlayan Lüleburgaz Belediyesi önümüzdeki günlerde Demir Hattı Caddesi'nde asfalt çalışması başlatacak. Bununla birlikte mahallede 2021 yılı programı dahilinde toplam 10 bin metre uzunluğunda asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

"10 bin metre yol hedefimiz var"

Durak Mahallesi'ndeki çalışmalarla ilgili önemli bilgiler veren Fen İşleri Müdürü Mehmet İbrikçi, Durak Mahallesi'nde kaldırım ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yollarda reglaj çalışmalarının yapıldığını belirterek, 2021 yılı için 10 bin metre uzunluğunda yol yapımı gerçekleştirileceğini söyledi. İbrikçi, "Durak Mahallesi'nde ring hattı olarak önemli bir bağlantı yolu olan İnönü 1 Cadde'de çalışmalarımızı tamamladık. Durak Mahallesi'yle ilgili 2021 yılı için yaklaşık 10 bin metre civarında bir yol hedefimiz var." diye konuştu.

Öncelikli amacımız ana arterleri bağlamak

Vatandaşların Durak Mahallesi'nde okula ve mahallenin merkezine ulaşmada daha rahat etmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen İbrikçi, "Bunu yaparken de öncelikli hedefimiz ana arterlerin birbirleriyle bağlantılarını gerçekleştirmek oldu. İhtiyaç duyulan ara sokaklara gerektiğinde kilit parke yollar da yapıyoruz. Hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Durak Mahallesi'ndeki eksiklikleri en kısa sürede gidereceğiz." şeklinde konuştu.

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