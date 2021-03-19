"Durak ilerde" diye uyaran otobüs sürücüsünü böyle darp etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

"Durak ilerde" diye uyaran otobüs sürücüsünü böyle darp etti

19.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:29

"Durak ilerde" diye uyaran otobüs sürücüsünü böyle darp etti "Başkan arkadaşım işten attırırım" dedi arkasına bakmadan kaçtı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, durak harici binmeye çalıştığı özel halk otobüsünde kendisini uyaran sürücüyü böyle darp etti.

"Durak ilerde" diye uyaran otobüs sürücüsünü böyle darp etti

"Başkan arkadaşım işten attırırım" dedi arkasına bakmadan kaçtı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, durak harici binmeye çalıştığı özel halk otobüsünde kendisini uyaran sürücüyü böyle darp etti. "Başkan arkadaşım işten attırırım diyerek" sürücüyü darp eden şahıs arkasına bakmadan kaçarak gözden kayboldu.

Olay, İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit şehir içinde sefer yapan 41 J 0294 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Yılmaz Dişli (64), caddede seyir halindeyken yol kenarında bulunan bir yolculunun kendisine ikaz etmesi üzerine durdu. Yolcuyu otobüse alan Dişçi, beklediği yere yakın bir yerde durak olduğunu, otobüse oradan binmesi gerektiğini söyledi. Kendisini uyaran otobüs şoförü ile tartışmaya başlayan kimliği belirsiz şahıs aha sonra, Dişli'yi darp etti. Daha sonra otobüsten inen şahıs, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Otobüste bulunan yolcular durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dişli, İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Halk otobüsü içindeki darp anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde durak olmayan yerde otobüse binen adı öğrenilemeyen yolcu, kendisini uyaran sürücü ile tartışmaya başladı. Yolcuların araya girmesine rağmen sürücü ile münakaşa yaşamayı sürdüren şahıs, kendisini uyaran sürücüyü yumruklayarak darp etti. Görüntülerin devamında Sürücünün darp edilmesi sonrasında şoka giren yolcuların uzaklaştırmaya çalıştığı saldırgan ise "Belediye başkanı arkadaşım, seni işten attırırım" diyerek sürücüyü tehdit ediyor. Saldırgan, sürücüsünün polisi aradığını görünce kapalı olan kapıyı direksiyon yanındaki düğmeye basarak açtıktan sonra araçtan inerek hızla gözden kayboluyor.

'Durak ilerde' diye uyaran otobüs sürücüsünü böyle darp etti
'Durak ilerde' diye uyaran otobüs sürücüsünü böyle darp etti
'Durak ilerde' diye uyaran otobüs sürücüsünü böyle darp etti
'Durak ilerde' diye uyaran otobüs sürücüsünü böyle darp etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Vladimir Putin Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Metin Oktay Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Durak ilerde" diye uyaran otobüs sürücüsünü böyle darp etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 01:32:13. #1.16#
title