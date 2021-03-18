Durak dışında otobüsü binmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü dövdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Durak dışında otobüsü binmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü dövdü

18.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:10
Durak dışında otobüsü binmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü dövdü

İZMİT'te durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen kişi, kendisini uyaran halk otobüsü şoförü Yılmaz D.'yi darbetti.

İZMİT'te durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen kişi, kendisini uyaran halk otobüsü şoförü Yılmaz D.'yi darbetti. Saldırgan kaçarken, sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi yoğun trafik nedeniyle yavaşlayan halk otobüsünün kapısına yaklaşıp, durak dışında binmek istedi. Otobüs şoförü Yılmaz D., bu kişiyi durakta binmesi gerektiği yönünde uyarınca tartışma yaşandı. Tartışma sırasında kimliği belirsiz kişi, Yılmaz D.'yi darbetti, Yılmaz D., hastanede tedaviye alınırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


- Kocaeli
Durak dışında otobüsü binmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü dövdü
Durak dışında otobüsü binmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü dövdü
Durak dışında otobüsü binmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü dövdü
Durak dışında otobüsü binmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü dövdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Meral Akşener Fahrettin Altun Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Metin Oktay Hakan Kutlu Ersun Yanal Caner Erkin Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Durak dışında otobüsü binmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü dövdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 11:11:59. #1.14#
title