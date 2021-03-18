Durak dışında otobüsü binmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü dövdü
18.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:10
İZMİT'te durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen kişi, kendisini uyaran halk otobüsü şoförü Yılmaz D.'yi darbetti.
İZMİT'te durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen kişi, kendisini uyaran halk otobüsü şoförü Yılmaz D.'yi darbetti. Saldırgan kaçarken, sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
- Kocaeli
Olay, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi yoğun trafik nedeniyle yavaşlayan halk otobüsünün kapısına yaklaşıp, durak dışında binmek istedi. Otobüs şoförü Yılmaz D., bu kişiyi durakta binmesi gerektiği yönünde uyarınca tartışma yaşandı. Tartışma sırasında kimliği belirsiz kişi, Yılmaz D.'yi darbetti, Yılmaz D., hastanede tedaviye alınırken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
- Kocaeli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ