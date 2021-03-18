Durak dışında otobüse binmek isteyen kişi, kendisini uyaran şoförü dövdü (2)

DARBETME ANININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNÜTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIİzmit'te durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen ismi öğrenilemeyen bir kişinin, kendisine itiraz eden halk otobüsü sürücüsünü darbettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DARBETME ANININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNÜTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmit'te durak dışında halk otobüsüne binmek isteyen ismi öğrenilemeyen bir kişinin, kendisine itiraz eden halk otobüsü sürücüsünü darbettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, halk otobüsüne binen kişinin bir süre sürücü ile sözlü tartışma yaşamasının ardından sürücüye yumruk attığı görülüyor. Görüntülerin devamında sürücünün halk otobüsünün kapılarını kapatması ve polisi arayacağını söylemesi üzerine, sürücünün önündeki butonlara basarak halk otobüsünün kapısını açan saldırgan, otobüsten inerek uzaklaşıyor.

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU