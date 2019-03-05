Durağanlaşan Ekonomiye Karşı Gayrimenkul Piyasasının Gücü

Türkiye ekonomisindeki zor koşulların temel sorunlarından birini, ekonomik büyümenin durağanlaşması oluşturuyor. Bununla birlikte yavaşlayan gayrimenkul piyasasına rağmen birçok ile göre İstanbul'da gayrimenkul ticareti, hız kaybetmeden devam ediyor. İstanbul'un doğu yakasından neredeyse Kocaeli'ye kadar dolan ve projeleşen alanlar artık pek çok yatırımcıyı İstanbul'un batısına doğru yönlendiriyor. 3. Havalimanı, Kanal İstanbul Projesi, Kuzey Marmara Otobanı, Yeni Metro Hattı da yıllar önce İstanbul'un batı aksını işaret etmekteydi. Özellikle Kuzey Marmara Otobanı ile birlikte neredeyse Tekirdağ ile birleşen İstanbul'un, ilerleyen yıllarda yapılacak dev projelerle doğu aksı gibi batı aksının da tamamen dolacağı öngörülüyor.

Yaklaşık 5 yıl önce 3. Havalimanı ve Kanal Projesi civarında, bilhassa Arnavutköy bölgesinde dönen büyük rant gelişmeleri, son dönemlerde Silivri ilçesine kadar kaymış durumda. İstanbul'un batısındaki son ilçesi Silivri, neredeyse İstanbul merkezi aratmayacak arazi ve konut fiyatları ile artık İstanbul'dan hiç de uzak değil. Özel üniversitelerin ve Kuzey Marmara Otobanı projesinden sonra inşaat firmalarının bile yoğun olarak yatırım ve proje gerçekleştirdiği Silivri'de, durağanlaşan ekonomi ve gayrimenkul piyasasına rağmen gayrimenkul ticareti hızlı bir biçimde devam ediyor.

Özellikle arazi ticaretlerinde yaşanan hareketlilik ve sorunlar ile ilgili açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, alınan tedbirlere rağmen arazi mafyasının dahi Silivri'deki bu büyük rantı değerlendirmek üzere harekete geçtiğini ifade etti. Henüz Kuzey Marmara Otobanı bitmeden ve metro hattı dahi gelmeden Silivri'de gayrimenkul piyasasında yaşanan bu hareketlilik ve gelişmelerin, söz konusu projeler hayata geçtiğinde ne safhalara gelebileceğini düşünmek ise oldukça zor görünüyor.

Kaynak: Bültenler