Durağan'da orman yangını yeniden alevlendi Sinop'un Durağan İlçesi Orta Köyünde İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi.

Sinop'un Durağan İlçesi Orta Köyünde İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınan orman yangını yeniden alevlendi.

Öğle saatlerinde Durağan İlçesi Orta Köyünde, ormanlık alanda çıkan yangın Durağan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, yangın söndürme ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmıştı. Kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ederken akşam saatlerinde alevlerin tekrar yükseldiğinin fark edilmesinin üzerine, itfaiye ekipleri tarafından yeniden yangın söndürme çalışmalarına başlandı. Durağan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, yangın söndürme ekipleri ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için yoğun çalışmaları devam ediyor. - SİNOP

Kaynak: İHA