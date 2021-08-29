Durağa giren otomobil, tramvaya çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Durağa giren otomobil, tramvaya çarptı

Durağa giren otomobil, tramvaya çarptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, durağa dalarak tramvaya çarptı.

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, durağa dalarak tramvaya çarptı. Durakta yolcu bulunmazken, ağır yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan Uğur, kullandığı 26 AN 482 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, tramvay durağına girdi. Burada tramvaya çarpan otomobilin sürücü ağır yaralandı. Sürücü Uğur, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Durağa giren otomobil, tramvaya çarptı
Durağa giren otomobil, tramvaya çarptı
Durağa giren otomobil, tramvaya çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Hulusi Akar Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Sibel Can Ezgi Mola Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Burak Elmas Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Durağa giren otomobil, tramvaya çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 13:52:38. #1.15#

title