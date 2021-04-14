'Dur Yolcu' ile hilalin muhteşem görüntüsü
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'Dur Yolcu' ile hilalin muhteşem görüntüsü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki 'Dur Yolcu' yazısı ile ayın hilal şekli muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki 'Dur Yolcu' yazısı ile ayın hilal şekli muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Eceabat ilçesinin Kilitbahir köyü sırtlarında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile 'Dur Yolcu' yazısı üzerinde beliren hilal görsel bir şölen oluşturdu.

Çanakkale ile özdeşleşen 'Dur Yolcu' yazısı 29 Ekim 1960 tarihinde, yazının sahil tarafındaki Değirmen Burnu Tabyası'ndaki askeri garnizonun komutanı Albay Turan Şekip Pınar tarafından Çanakkaleli Asteğmen Seyran Çebi görevlendirilmiş ve bu yazı Seyran Çebi tarafından yapılmıştır. Burada Şair Necmettin Halil Onan'ın Çakıl Taşları şiir kitabında yer alan 'Bir Yolcuya' şiirinin ilk mısrası yer alıyor. - ÇANAKKALE

'Dur Yolcu' ile hilalin muhteşem görüntüsü
'Dur Yolcu' ile hilalin muhteşem görüntüsü
'Dur Yolcu' ile hilalin muhteşem görüntüsü
'Dur Yolcu' ile hilalin muhteşem görüntüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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