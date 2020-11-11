'Dur' uyarısına rağmen kaçtı, araziye attığı çorapların içinden 8 tabanca çıktı
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'Dur' uyarısına rağmen kaçtı, araziye attığı çorapların içinden 8 tabanca çıktı

11.11.2020 16:45 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:49
'Dur' uyarısına rağmen kaçtı, araziye attığı çorapların içinden 8 tabanca çıktı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, güvenlik güçlerinin takibe aldığı, 'dur' uyarısı üzerine kaçmaya çalışırken, yakalanan şüphelinin araziye attığı çorapların içinde 8 tabanca ele geçirildi.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, güvenlik güçlerinin takibe aldığı, 'dur' uyarısı üzerine kaçmaya çalışırken, yakalanan şüphelinin araziye attığı çorapların içinde 8 tabanca ele geçirildi.

Nurdağı ve İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Nurdağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakçagözü Mahallesi'nde, ismi açıklanmayan kişinin silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine takibe başlayan güvenlik güçleri, şüpheliyi dün sabah saatlerinde evden çıkarken fark etti. Ekiplerin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheli, yanındaki poşeti araziye atarak, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheli yakalanırken, araziye attığı poşette de çorapların içine gizlenen 8 tabanca bulundu. Tabancalara el koyulurken, şüphelinin sorgulanmasına başlandı.


'Dur' uyarısına rağmen kaçtı, araziye attığı çorapların içinden 8 tabanca çıktı
'Dur' uyarısına rağmen kaçtı, araziye attığı çorapların içinden 8 tabanca çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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