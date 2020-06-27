'Dur'madığına pişman oldu
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'Dur'madığına pişman oldu

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü, kısa sürede ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

'Dur'madığına pişman oldu
27.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:39

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü, kısa sürede ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Trafikten çekme belgeli olduğu belirlenen otomobilin plakalarının ise plastikle sahte yapılmış olduğu tespit edildi. Kendisini çeken gazetecilere, 'Çekme. Esnafız biz kardeşim' diyen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafikten çekili belgeli araçla trafiğe çıkmak, plakasız araç kullanmak suçlarından 6 bin 200 TL ceza kesildi, aracına da el konuldu.

Olay, bugün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'dur' ihtarına uymayan 31 AZD 19 plakalı otomobilin peşine takılan polis, kısa süre sonra aracı yakaladı. Sürücü Adnan. T. ile yanındaki kişiyi ekip otosuna bindiren ekipler, şüpheli otomobilin içerisinde iki sopa ve bir meyve bıçağına el koydu. Trafik ekipleri ise ehliyetsiz araç sürdüğü belirlenen Adnan T.'nin kullandığı otomobilin trafikten çekili belgesi olduğu, plakalarının da plastikten yapıldığını tespit etti.

"Çekme! Esnafız kardeşim"

Bu sırada ekip otosundaki Adnan T., kendisini çeken gazetecilere 'Çekme. Esnafız biz kardeşim" diyerek tepki gösterdi. Adnan T.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, 'dur' ihtarına uymamak, trafikten çekili belgeli araçla trafiğe çıkmak, plakasız araç kullanmak suçlarından 6 bin 200 TL para cezası kesildi, araçsa çekiciyle polis otoparkına konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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