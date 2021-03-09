'Dur' ihtarından kaçan şüpheli, kağıt toplama çuvalında saklanırken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

'Dur' ihtarından kaçan şüpheli, kağıt toplama çuvalında saklanırken yakalandı

09.03.2021 00:10 | Son Güncelleme: 09.03.2021 00:14
'Dur' ihtarından kaçan şüpheli, kağıt toplama çuvalında saklanırken yakalandı

DENİZLİ'de, polisin 'dur' ikazına uymayıp kaçan sürücü N.C. (19), yaşanan kovalamacanın ardından otomobilini bırakıp, atık kağıt toplama çuvalında saklanmaya çalışırken yakalandı.

DENİZLİ'de, polisin 'dur' ikazına uymayıp kaçan sürücü N.C. (19), yaşanan kovalamacanın ardından otomobilini bırakıp, atık kağıt toplama çuvalında saklanmaya çalışırken yakalandı.1,80 promil alkollü olduğu belirlenen N.C.'ye 18 bin 500 TL ceza kesildi. N.C., polise, "Ağabey az ceza yazın. Ödeyecek gücüm yok. Çok yazarsanız ödeyemem" diye konuştu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 20 FD 547 plakalı otomobilin sürücüsü kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından ekipler, otomobili Çal Caddesi'nde park halinde buldu. Otomobilden inen sürücü N.C. kaldırım üzerindeki demire zincirlenmiş haldeki atık kağıt toplama çuvalı içinde saklanmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde, 1,80 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği, drift attığı, 'Dur' ikazına uymadığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 18 bin 500 TL ceza verildi. N.C. polis ekiplerinin cezai işlem uyguladığı sırada "Ağabey az ceza yazın. Ödeyecek gücüm yok. Çok yazarsanız ödeyemem" dedi.


'Dur' ihtarından kaçan şüpheli, kağıt toplama çuvalında saklanırken yakalandı
'Dur' ihtarından kaçan şüpheli, kağıt toplama çuvalında saklanırken yakalandı
'Dur' ihtarından kaçan şüpheli, kağıt toplama çuvalında saklanırken yakalandı
'Dur' ihtarından kaçan şüpheli, kağıt toplama çuvalında saklanırken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Cahit Özkan Pervin Buldan Devlet Bahçeli
Magazin Bülent Ersoy Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan Çağlar Ertuğrul
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Dur' ihtarından kaçan şüpheli, kağıt toplama çuvalında saklanırken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 00:14:29. #1.16#
title