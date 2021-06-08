Dur ihtarına uymayıp sitenin bahçesine giren 5 kişiye 28 bin 774 lira ceza kesildi
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Dur ihtarına uymayıp sitenin bahçesine giren 5 kişiye 28 bin 774 lira ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Haberler | 3. Sayfa

Dur ihtarına uymayıp sitenin bahçesine giren 5 kişiye 28 bin 774 lira ceza kesildi Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında gezici devriye atan Yunus Timleri, ara sokaklarda turlayan bir otomobile dur ihtarında bulundu.

Dur ihtarına uymayıp sitenin bahçesine giren 5 kişiye 28 bin 774 lira ceza kesildi

DÜZCE - Düzce'de sokağa çıkma kısıtlamasında gezici devriye atan Yunus Timleri, ara sokaklarda turlayan bir otomobile dur ihtarında bulundu. Sürücüsünün kaçtığı otomobil, bir sitenin içerisine girerek kaçmaya çalıştıysa da başarılı olamayarak yakalandı. Sürücü ve yanında bulunanlara toplamda 28 bin 774 lira olmak üzere aracın değeri kadar ceza kesildi.

Olay Düzce'nin Uzun Mustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aziziye Mahallesi'nde ara sokaklarda turlayan F. A. idaresindeki 81 AF 221 plakalı Tofaş marka otomobil, Yunus Timlerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Hızla ara sokaklarda seyir halinde olan sürücü, bir sitenin içerisine girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Sitenin ön kapısından girip arka kapısından çıkmak isteyen sürücü, arka kapının kapalı olduğunu görünce son anda durdu. Sürücüye trafiği tehlikeye atmaktan, ışık ihlali yapmaktan, dur ikazına uymamaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan cezai işlem uygulandı. Ayrıca araçta bulunan diğer 4 kişinin de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilince 5 kişiye toplamda 28 bin 774 lira cezai işlem uygulandı. Otomobil çekici ile otoparka götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dur ihtarına uymayıp sitenin bahçesine giren 5 kişiye 28 bin 774 lira ceza kesildi
Dur ihtarına uymayıp sitenin bahçesine giren 5 kişiye 28 bin 774 lira ceza kesildi
Dur ihtarına uymayıp sitenin bahçesine giren 5 kişiye 28 bin 774 lira ceza kesildi
Dur ihtarına uymayıp sitenin bahçesine giren 5 kişiye 28 bin 774 lira ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş

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