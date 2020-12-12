Dur ihtarına uymayıp polislerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı
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Dur ihtarına uymayıp polislerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı

12.12.2020 02:39 | Son Güncelleme: 12.12.2020 02:44

Türkiye geneli sokağa çıkma yasağının başladığı saatlerde Adana'da devriye atan polis ekipleri şüphelendiği otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

Türkiye geneli sokağa çıkma yasağının başladığı saatlerde Adana'da devriye atan polis ekipleri şüphelendiği otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü ihtara uymayarak aracını polislerin üzerine sürüp yaklaşık 5 kilometre kaçtıktan sonra yakalandı. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye ekipleri Bülent Angın Bulvarı'nda 35 DY 424 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçan ismi öğrenilemeyen sürücü aracı Seyhan ilçesine bağlı Fuzuli Caddesi'nde aracını bırakarak yanındaki 2 arkadaşıyla yaya olarak kaçmaya başladı.

Motosikletli Yunus Timleri Amirliğine bağlı ekipler, Reşatbey Mahallesi ara sokaklarda kaçan 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Üç şüpheliye, sokağa çıkma yasağını ihlalden, maske takmama ihlalinden para cezası kesildi. İsmi öğrenilemeyen sürücüye,dur ihtarına uymama ve trafiği tehlikeye düşürmekten para cezası kesildi. Şüphelilerin kaçtığı otomobil ise bağlanarak polis otoparkına çekildi. - ADANA

Dur ihtarına uymayıp polislerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı
Dur ihtarına uymayıp polislerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı
Dur ihtarına uymayıp polislerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı
Dur ihtarına uymayıp polislerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı
Dur ihtarına uymayıp polislerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı
Dur ihtarına uymayıp polislerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı
Dur ihtarına uymayıp polislerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı
Dur ihtarına uymayıp polislerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

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