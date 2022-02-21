Son dakika haberleri | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, POLİSLE ÇATIŞTILAR 2 YARALI - Haberler

Haberler

HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, POLİSLE ÇATIŞTILAR 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika habere göre ADANA'da, 'Dur' ihtarından bulundukları otomobilden ateş açılınca polisler ile şüpheliler arasında çatışma çıktı.

ADANA'da, 'Dur' ihtarından bulundukları otomobilden ateş açılınca polisler ile şüpheliler arasında çatışma çıktı. Araçtaki 2 şüpheli yaralı olarak yakalanıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki Toros Mahallesi Mavi Bulvar Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Araçtaki 2 şüpheli, ekipleri görünce kaçmaya başladı. Bir süre otomobili takip eden ekipler, cadde üzerinde aracın lastiğine ateş açarak aracı durdurdu. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, polise tabancayla ateş açtı. Polis ekipleri de karşılık verdi. Şüpheliler yaralı olarak ele geçirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Son dakika haberleri | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, POLİSLE ÇATIŞTILAR 2 YARALI

Son dakika haberleri | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, POLİSLE ÇATIŞTILAR 2 YARALI

Son dakika haberleri | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, POLİSLE ÇATIŞTILAR 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Çatışma, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title