'Dur' ihtarına uymayıp polisi ve 4 kişiyi yaralayan 2 şüpheli, adliyede

GAZİANTEP'te 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken polis ile 1'i çocuk 5 kişiyi tüfekle yaralayan O.Ö. ve M.R.S., adliyeye sevk edildi.

GAZİANTEP'te 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışırken polis ile 1'i çocuk 5 kişiyi tüfekle yaralayan O.Ö. ve M.R.S., adliyeye sevk edildi. Her iki şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve haklarında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Bey Mahallesi'ndeki Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Kısım Amirliği önünde meydana geldi. Polis memuru Burak Ö., amirliğin önünde park halindeki motosikletin yanında duran O.Ö. ve M.R.S.'den şüphelenip, kimlik kontrolü için yanına çağırdı. Polisin çağrısı üzerine kaçmaya başlayan şüpheliler, 'dur' ihtarına da tüfekle ateş açarak karşılık verdi. Şüphelilerin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar polis memuru Burak Ö. ile sokakta bulunan 1'i çocuk 4 kişiye daha isabet etti. Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden polis memuru Burak Ö., Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen Burak Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde gözetim altında olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaçmaya çalışırken bölgeye gelen takviye ekiplerce yakalanarak gözaltına alınan O.Ö. ve M.R.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.- Gaziantep

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş