'Dur' ihtarına uymayıp, polise ateş açtılar ÇORUM'da, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 6 kişi, kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

ÇORUM'da, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 6 kişi, kovalamacanın ardından gözaltına alındı. Kovalamaca sırasında araç içerisinden polise ateş açılırken, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen İsmail Ç. (33), yaralı olarak yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde İpek Evler Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta uygulama yapan polis ekipleri, içerisinde 6 kişinin bulunduğu 19 BD 338 plakalı otomobile, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile yaşanan kovalamaca sonucunda otomobil durduruldu. Araçtaki Melisa Ü. (21), Damla N. (23), Ömer Y. (27), Emre T. (27), Şenercan E. (23) ve İsmail Ç. (33), gözaltına alındı. Kovalamaca sırasında araç içerisinden polise ateş açılırken, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen İsmail Ç. de yaralı olarak yakalandı. Firari şüphelinin nasıl yaralandığı henüz belirlenemezken, çağırılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA