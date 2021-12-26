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'Dur' ihtarına uymayıp polis aracına çarptı

'Dur' ihtarına uymayıp polis aracına çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Devrek ilçesined polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü uzun kovalamaca sonucu yakalandı.

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ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesined polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü uzun kovalamaca sonucu yakalandı. Polis aracına çarpan sürücü, yaya olarak kovalamaca sırasında üzerinde bulunan yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi yola saçtı. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisini alan polis ekipleri önceden plakası tespit edilen aracı ilçeye bağlı Ağalar Mahallesi Güdüller Mevkiinde kontrollü olarak durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü, polis otosuna çarparak durdu. 34 ET 6982 plakalı araçtan inerek koşmaya başlayan T.S.M. (24) ekiplerin uzun kovalamacısından sonra Veysel Atasoy Caddesi'nde kıskıvrak yakalandı.

Polislerden kaçarken elindeki "Metanfetamin" isimli uyuşturucu maddeyi elinde kanıt bırakmamak için yollara dökmeye çalışan şüpheli; uyuşturucu ticareti ve kamu malına zarar vermekten adliyeye sevk edilirken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. Şüphelinin yola saçtığı uyuşturucu maddelerin yüklü miktarda olduğu iddia edildi. - ZONGULDAK

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