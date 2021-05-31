'DUR' İHTARINA UYMAYIP OTOMOBİLİ POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ, 209 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İZMİR'in Konak ilçesinde, otomobili uygulama noktasında durdurulan Reyhan Ü.(34), trafik polisinin kimlik ve ehliyet talep ettiği sırada, bir anda otomobilini polisin üzerine sürerek kaçmaya başladı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, otomobili uygulama noktasında durdurulan Reyhan Ü.(34), trafik polisinin kimlik ve ehliyet talep ettiği sırada, bir anda otomobilini polisin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Şans eseri trafik polisi yaralanmazken, kaçan Reyhan Ü., kendisini durdurmak isteyen ikinci uygulama noktasındaki polis ekiplerinin de 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam ederken, virajı dönemeyince direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Reyhan Ü., yapılan kontrollerde 209 promil alkollü çıktı.

İddiaya göre, sürücü Reyhan Ü. ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı Ahmet T.(37), 35 KD 5928 plakalı otomobil ile Boğaziçi Caddesi'nde seyir halindeyken, uygulama yapan polis ekipleri otomobili durdurdu. Trafik polisinin kimlik ve ehliyet talep ettiği sırada, Reyhan Ü. otomobilin polisin üzerine sürerek olay yerinden kaçtı. Can havli ile otomobilden uzaklaşan trafik polisi, konuyu diğer polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine, Reyhan Ü.'nün kaçtığı güzergah üzerinde uygulama yapan polis ekipleri de Reyhan Ü.'yü durdurmaya çalıştı, fakat 'Dur' ihtarına uymayan Reyhan Ü. kaçmaya devam etti. Polis ekipleri Reyhan Ü.'yü durdurmak için otomobilin lastiklerine ateş etti. Buna rağmen kaçmaya devam eden Reyhan Ü., Yenişehir Mahallesi 1202 Sokak'ta virajı alamaması sonucu otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptıktan sonra durdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Reyhan Ü. ve Ahmet T.'nin kaza sonucu herhangi bir yara almadığı öğrenildi. Öte yandan, bölgeye gelen trafik polisi ekipleri Reyhan Ü.'ye alkol metre ile ölçüm yapmak istedi. Bir süre alkol metre ile ölçüm yapılmaması için direnen Reyhan Ü., daha sonra yapılan kontrolde 209 promil alkollü çıktı. Polis ekipleri, Reyhan Ü.'ye alkol ölçümü yaparken, yanında bulunan arkadaşı Ahmet T. gazetecileri engellemeye çalıştı. Reyhan Ü.'nün görüntülenmemesi için bir süre direnen ve alkollü olduğu ileri sürülen Ahmet T., gazetecilere tepki gösterdi. Kazayı gören Şafak Karasaç, otomobilin hızlı olduğunu ve virajı dönememesi sonucu kaldırıma çarptığını söyledi.

ALKOL ŞİŞESİ OTOMOBİL İÇERİSİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Reyhan Ü.'nün 209 promil alkollü çıkmasının ardından Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı kontrolde, kaza sonrası otomobilde alkolü şişesi ve bardaklar olduğunu tespit etti. Reyhan Ü. ve arkadaşı Ahmet T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Alkolü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesilen sürücünün ehliyetine el konuldu ve otomobili trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜLER BEKÇİ VE POLİSİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Öte yandan, 21 Mayıs tarihinde İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, bekçi ve polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü 2 bekçiye çarptı. Meydana gelen kazada, hastaneye kaldırılan bekçi Kansu Turan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekçilere çarpan sürücü Ö.Ç'nin (38) 1.55 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Yalova'da, 26 Mayıs tarihende Yalova-Bursa kara yolunda gece, uygulama noktasına hızla yaklaşan bir aracı durdurmak isteyen polis memuru Mustafa Emanetoğlu (48) 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Polis memuru Emanetoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı