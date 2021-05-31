'DUR' İHTARINA UYMAYIP OTOMOBİLİ POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ, 209 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'DUR' İHTARINA UYMAYIP OTOMOBİLİ POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ, 209 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde, otomobili uygulama noktasında durdurulan Reyhan Ü.(34), trafik polisinin kimlik ve ehliyet talep ettiği sırada, bir anda otomobilini polisin üzerine sürerek kaçmaya başladı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, otomobili uygulama noktasında durdurulan Reyhan Ü.(34), trafik polisinin kimlik ve ehliyet talep ettiği sırada, bir anda otomobilini polisin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Şans eseri trafik polisi yaralanmazken, kaçan Reyhan Ü., kendisini durdurmak isteyen ikinci uygulama noktasındaki polis ekiplerinin de 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam ederken, virajı dönemeyince direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Reyhan Ü., yapılan kontrollerde 209 promil alkollü çıktı.

İddiaya göre, sürücü Reyhan Ü. ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı Ahmet T.(37), 35 KD 5928 plakalı otomobil ile Boğaziçi Caddesi'nde seyir halindeyken, uygulama yapan polis ekipleri otomobili durdurdu. Trafik polisinin kimlik ve ehliyet talep ettiği sırada, Reyhan Ü. otomobilin polisin üzerine sürerek olay yerinden kaçtı. Can havli ile otomobilden uzaklaşan trafik polisi, konuyu diğer polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine, Reyhan Ü.'nün kaçtığı güzergah üzerinde uygulama yapan polis ekipleri de Reyhan Ü.'yü durdurmaya çalıştı, fakat 'Dur' ihtarına uymayan Reyhan Ü. kaçmaya devam etti. Polis ekipleri Reyhan Ü.'yü durdurmak için otomobilin lastiklerine ateş etti. Buna rağmen kaçmaya devam eden Reyhan Ü., Yenişehir Mahallesi 1202 Sokak'ta virajı alamaması sonucu otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptıktan sonra durdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Reyhan Ü. ve Ahmet T.'nin kaza sonucu herhangi bir yara almadığı öğrenildi. Öte yandan, bölgeye gelen trafik polisi ekipleri Reyhan Ü.'ye alkol metre ile ölçüm yapmak istedi. Bir süre alkol metre ile ölçüm yapılmaması için direnen Reyhan Ü., daha sonra yapılan kontrolde 209 promil alkollü çıktı. Polis ekipleri, Reyhan Ü.'ye alkol ölçümü yaparken, yanında bulunan arkadaşı Ahmet T. gazetecileri engellemeye çalıştı. Reyhan Ü.'nün görüntülenmemesi için bir süre direnen ve alkollü olduğu ileri sürülen Ahmet T., gazetecilere tepki gösterdi. Kazayı gören Şafak Karasaç, otomobilin hızlı olduğunu ve virajı dönememesi sonucu kaldırıma çarptığını söyledi.

ALKOL ŞİŞESİ OTOMOBİL İÇERİSİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Reyhan Ü.'nün 209 promil alkollü çıkmasının ardından Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı kontrolde, kaza sonrası otomobilde alkolü şişesi ve bardaklar olduğunu tespit etti. Reyhan Ü. ve arkadaşı Ahmet T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Alkolü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesilen sürücünün ehliyetine el konuldu ve otomobili trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜLER BEKÇİ VE POLİSİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU

Öte yandan, 21 Mayıs tarihinde İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, bekçi ve polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü 2 bekçiye çarptı. Meydana gelen kazada, hastaneye kaldırılan bekçi Kansu Turan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bekçilere çarpan sürücü Ö.Ç'nin (38) 1.55 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Yalova'da, 26 Mayıs tarihende Yalova-Bursa kara yolunda gece, uygulama noktasına hızla yaklaşan bir aracı durdurmak isteyen polis memuru Mustafa Emanetoğlu (48) 'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Polis memuru Emanetoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'DUR' İHTARINA UYMAYIP OTOMOBİLİ POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ, 209 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
'DUR' İHTARINA UYMAYIP OTOMOBİLİ POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ, 209 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
'DUR' İHTARINA UYMAYIP OTOMOBİLİ POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ, 209 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
'DUR' İHTARINA UYMAYIP OTOMOBİLİ POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ, 209 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu
Tiktok videosu çekmek isterken canından oluyordu
TİKTOK VİDEOSU ÇEKMEK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU
TİKTOK VİDEOSU ÇEKMEK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
AVCILAR'DA OTOMOBİLİNİN SUNROOF'U ÇALINDI; ÇÖZÜMÜ MASA ÖRTÜSÜNDE BULDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Antony Blinken Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Prens Harry Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'DUR' İHTARINA UYMAYIP OTOMOBİLİ POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ, 209 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 12:31:22. #1.16#

title