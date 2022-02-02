'Dur' ihtarına uymayıp otomobili bırakıp kaçtılar - Haberler
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'Dur' ihtarına uymayıp otomobili bırakıp kaçtılar

Demirören Haber Ajansı, Bülent Tatoğulları - Güncel
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'Dur' ihtarına uymayıp otomobili bırakıp kaçtılar

ANTALYA'da içerisinde 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu otomobil, yolda denetleme yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

ANTALYA'da içerisinde 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu otomobil, yolda denetleme yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. 15 kilometrelik takibin ardından otomobili ara sokağa bırakıp yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için polis bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Aksu ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezine seyir halinde olan içinde 1'i kadın 2 kişinin bulunduğu 07 YKY 03 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler ile ekipler arasında takip yaşandı. Yaklaşık 15 kilometre süren takip sonunda 2 şüpheli, otomobili Muratpaşa ilçesinde ara sokağa bırakıp, kaçtı. Otomobil, otoparka çekilirken polis kaçan 2 şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.


'Dur' ihtarına uymayıp otomobili bırakıp kaçtılar

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Güncel

Araştırma, Otomobil, Polis, Güncel, Haber

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