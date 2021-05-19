Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırklareli'nde jandarma ve polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan minibüs kaza yaptı.

Kırklareli'nde jandarma ve polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan minibüs kaza yaptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şahıs polis ve jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz istikameti üzerinden gelen ve göçmen kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen 34 DZZ 632, 34 BPL 542 plakalı 2 minibüs jandarmanın dur ihtarına uymadı ve ekip aracına çarpıp kaçtı. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücüler arasında ekiplerce kovalamaca yaşandı. Minibüsler biri uzun süre son sürat ekiplerden kaçması sonucu Kırklareli girişinde diğer kolluk kuvvetlerinin yolu kesmesiyle araç akaryakıt istasyonunda girdi. Araç, akaryakıt istasyonunda araçlara ve duvarlara çarparak durdu. Minibüsten inen sürücü yaya olarak kaçmaya başladı. Diğer sürücü de arkadaşının kaza yaptığını görünce, aracından inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesinin ardından 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya anında otomobilini yıkayan Erkan Hızır, minibüsün süratli olduğunu belirterek, "Eşimle birlikte aracımızı yıkarken minibüs süratli bir şekilde akaryakıt istasyonuna girdi ve burada direklere ve aracımıza çarparak durdu. Bizi bile sileme geçti, hatta ayaklarıma dokundu" dedi.

Akaryakıt istasyonunda çalışan Yağız Karagöz, "Minibüs ekip araçlarından kaçıyordu. Çok süratli bir şekilde istasyona girdi ve önce direklere ve daha sonra oto yıkama alanında bulunan araca çarparak durdu. Çarpmanın ardından arka tarafa doğru kaçtı ama güvenlik güçleri tarafından yakalandı" diye konuştu. - KIRKLARELİ

Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 dakikada 5 farklı yeri yaktı, yakalanınca suçu hayaletlere attı
10 dakikada 5 farklı yeri yaktı, yakalanınca suçu hayaletlere attı
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı, son karar verildi: Ortada bir suç veya suçlu yok
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı, son karar verildi: Ortada bir suç veya suçlu yok
Yüzde 85 engelli kızı evinin önünden kaçırıp tecavüz etti
Yüzde 85 engelli kızı evinin önünden kaçırıp tecavüz etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lale Karabıyık Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sibel Can Cansu Dere Hande Erçel Pınar Altuğ
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Fatih Terim Josef De Souza Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı, kaza yapınca yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 22:45:54. #1.11#

title