Son Dakika | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, KAÇARKEN UYUŞTURUCU İLE SİLAHLARI YOLA ATTILAR - Haberler
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Son Dakika | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, KAÇARKEN UYUŞTURUCU İLE SİLAHLARI YOLA ATTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre SAMSUN'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçan ve uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabancayı yola atan M.A. ve H.E., takip sonucu yakalandı.

İLKADIM, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçan ve uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabancayı yola atan M.A. ve H.E., takip sonucu yakalandı.

İlkadım ilçesine bağlı İlyasköy Mahallesi'nde uygulama yapan polislerin 'Dur' ihtarına uymayan M.A. ve H.E., 06 CKL 594 plakalı otomobil ile kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlkadım ve Canik ilçe emniyet ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahında otomobili takibe aldı. M.A. ile H.E., Canik ilçesi çevre yolunda, araçtan uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabancayı dışarı attı. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede, uyuşturucu ve silahları ele geçirdi. Canik ilçesinden Tekkeköy ilçesi yönüne otomobille kaçan şüpheliler, takip sonucu Aşık Veysel Caddesi'nde durduruldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son Dakika | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, KAÇARKEN UYUŞTURUCU İLE SİLAHLARI YOLA ATTILAR

Son Dakika | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, KAÇARKEN UYUŞTURUCU İLE SİLAHLARI YOLA ATTILAR

Son Dakika | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, KAÇARKEN UYUŞTURUCU İLE SİLAHLARI YOLA ATTILAR

Son Dakika | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, KAÇARKEN UYUŞTURUCU İLE SİLAHLARI YOLA ATTILAR

Son Dakika | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, KAÇARKEN UYUŞTURUCU İLE SİLAHLARI YOLA ATTILAR

Son Dakika | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, KAÇARKEN UYUŞTURUCU İLE SİLAHLARI YOLA ATTILAR

Son Dakika | 'DUR' İHTARINA UYMAYIP, KAÇARKEN UYUŞTURUCU İLE SİLAHLARI YOLA ATTILAR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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