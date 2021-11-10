'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken okul bahçesine poşetle esrar atan 2 şüpheli yakalandı

EFELER, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, mahalle bekçilerinin şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulunduğu otomobildeki 2 şüpheli, aracı terk edip, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kaçarken içerisinde 500 gram esrar bulunan poşeti okul bahçesine atan 2 şüpheli, bekçilerin takibi sonucu yakalandı.

Olay, gece 02.00 sıralarında Ilıcabaşı Mahallesi 311 sokakta meydana geldi. Devriye görevi yapan mahalle bekçileri, şüphe üzerine içerisinde 2 kişi bulunan bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmak istedi. Ancak bekçilerin yolu kapatması üzerine 2 şüpheli, aracı terk edip, yaya olarak kaçmak istedi. Şüpheliler, kaçarken içerisinde 500 gram esrar bulunan poşeti, Ilıcabaşı İlkokulu'nun bahçesine attı. 15 dakikalık takibin ardından yakalanan şüpheliler H.İ. ve A.U., gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçarken okul bahçesine attığı esrara ise el konuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri

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