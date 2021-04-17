'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 kişiden ikisi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 kişiden ikisi yakalandı

'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 kişiden ikisi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 'dur' ihtarına uymayan otomobil içerisindeki 4 kişi, polisi alarma geçirdi.

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi

ANTALYA'da 'dur' ihtarına uymayan otomobil içerisindeki 4 kişi, polisi alarma geçirdi. Bir süre kaçtıktan sonra otomobili bırakıp, yaya olarak izlerini kaybettirmeye çalışan 4 kişiden 2'si polis tarafından yakalandı. Yakalanan 2 kişi ve olayı haber alıp gelen bir yakınları ceza yazılmasını engellemek için polise direndi. Polis 3 kişiye toplam 15 bin liraya yakın ceza uygularken, kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi ara sokaklarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde saat 20.30 sularında devriye gezen motosikletli polis ekipleri, 07 APC 064 plakalı aracı durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan 4 kişi bir süre ilerledikten sonra otomobili bırakıp, yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçan 4 kişi arasında kovalamaca başladı. Ekipler, otomobil sürücüsü Ahmet A. (28) ve Mehmet A.'yı (26), Gazi Bulvarı üzerinde yakaladı. Bu esnada sürücü olduğu değerlendirilen Ahmet A., abisini arayıp olay yerine gelmesini istedi.

POLİSE CEZA YAZMAMASINI RİCA ETTİŞahısların yakalandığı yere gelen ağabey Serdar A., motosikletli polis ekiplerine kardeşine ceza yazmamalarını rica etti. Serdar A., polislerin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kendisine de ceza yazacaklarını söylemesi üzerine "Benim hayvancılıktan çıkma yetkim var" diyerek kurtulamaya çalıştı.GAZETECİLERE EL HAREKETİBu sırada Mehmet A., kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Israrla otomobilde olmadığını söyleyen Mehmet A., gazetecilere el hareketi yaparak, "Bunu da çekin" dedi. Polisin uyardığı Mehmet A., gazetecilerin çekmeleri durumunda hareketlerine devam edeceğini kaydetti. Serdar A. ise gazetecilere, "Gidin uyuşturucu satanları çekin, bizi ne çekiyorsunuz" diye tepki gösterdi.POLİSE ZORLUK ÇIKARDILARAhmet A. ve Mehmet A. daha sonra yakalandıkları yerden, polis tarafından otomobili bıraktıkları noktaya getirildi. Ağabey Serdar A. da aynı noktaya geldi. Burada şahıslar polis ekiplerine zorluk çıkarmaya başladı. Polis ekipleri sürücü olduğu değerlendirilen Ahmet A.'ya alkol testi yapmak istedi. Ahmet A., "Sürücü ben değilim, alkolmetreyi üflemem. Üflesem bile cezayı ödemem" diyerek önce karşı çıktı ancak daha sonra alkolmetreyi üfledi. Yapılan testte Ahmet A.'nın sonucu '0' promil çıktı. Mehmet A. ise "Ben yazdırmam ağabey. Benim bir canım var onu alırsınız. Sen bana ceza yazarsan kendimi öldürürüm. Ben ödeyemem ağabey benim durumum yok" dedi.MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜBu sırada olayın yaşandığı sokak üzerinde polis ve şahısları gören çevredekiler ise sokağa akın etti. Sosyal mesafenin unutulduğu görülürken, bazı vatandaşlar ise olayları balkonlarından ve pencerelerinden seyretmeyi tercih etti.15 BİN TL CEZA

Trafik polisleri tarafından sürücü olduğu belirlenen Ahmet A.'ya, 'kırmızı ışık ihlali', 'dur ihtarına uymamak', 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal' ve 'ehliyetsiz araç kullanmak'; Mehmet A. ve Serdar A.'ya ise 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal' suçlarından toplam 15 bin TL'ye yakın para cezası uygulandı. Otomobil ise çekiciyle parka götürüldü. Olaya karıştığı belirlenen 2 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.


'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 kişiden ikisi yakalandı
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 kişiden ikisi yakalandı
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 kişiden ikisi yakalandı
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 kişiden ikisi yakalandı
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 kişiden ikisi yakalandı
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 kişiden ikisi yakalandı
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 kişiden ikisi yakalandı
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 kişiden ikisi yakalandı
'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 kişiden ikisi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Ziya Selçuk Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Ünal Karaman Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan 4 kişiden ikisi yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 00:11:30. #1.16#

title