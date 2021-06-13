ANTALYA-'DUR' İHTARINA UYMAYIP 2 OTOMOBİLE ÇARPAN GENCE BABASI TEPKİ GÖSTERDİ
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ANTALYA-'DUR' İHTARINA UYMAYIP 2 OTOMOBİLE ÇARPAN GENCE BABASI TEPKİ GÖSTERDİ

ANTALYA-'DUR' İHTARINA UYMAYIP 2 OTOMOBİLE ÇARPAN GENCE BABASI TEPKİ GÖSTERDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Emre Ç. (19), kovalamaca sonucu park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra yakalandı.

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Emre Ç. (19), kovalamaca sonucu park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra yakalandı. Oğlunun 'dur' ihtarına uymadığı ve park halindeki otomobillere çarptığı haberini alarak gelen baba, bağırarak tepki gösterdi. Polis ekipleri babayı uzaklaştırırken, Emre Ç. hakkında cezai işlem başlatıldı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yolda uygulama yapan motosikletli polis ekipleri, Emre Ç. yönetimindeki 07 GN 855 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Emre Ç., hızla kaçarken, ekipler takip etmeye başladı. Yaklaşık 5 dakikalık kovalamaca sonucunda Emre Ç., Yeşildere Mahallesi 2832 sokak üzerinde park halinde bulunan 2 otomobile çarptıktan sonra yakalandı.

'OĞLUNA TEPKİ GÖSTERDİ'

Motorize Yunus polisleri, kazayı yara almadan atlatan sürücü Emre Ç.'yi kelepçeledi. Babası da Emre Ç.'nin kaçtığı ve otomobillere çarptığı haberini alarak olay yerine geldi. Baba Ç., oğluna bağırarak tepki gösterdi. Oğlunun üzerine yürümeye çalışan babayı, polis ekipleri uzaklaştırarak sakinleştirmeye çalıştı.

Ekipler, olayla ilgili Emre Ç.'ye işlem yapılması için trafik polislerini de çağırdı. Trafik polisleri tarafından Emre Ç.'ye alkolmetreyle ölçüm yapıldı. Yapılan ölçümde Emre Ç.'nin alkolsüz olduğu anlaşıldı. Emre Ç.'ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal', 'maske takmamak', 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'trafiği tehlikeye düşürme', 'dur ihtarına uymamak', 'ters yönden araç kullanmak' ve 'kırmızı ışık ihlali' gibi çeşitli suçlardan yaklaşık 10 bin TL cezai işlem uygulayacağı öğrenildi.

ANTALYA-'DUR' İHTARINA UYMAYIP 2 OTOMOBİLE ÇARPAN GENCE BABASI TEPKİ GÖSTERDİ
ANTALYA-'DUR' İHTARINA UYMAYIP 2 OTOMOBİLE ÇARPAN GENCE BABASI TEPKİ GÖSTERDİ
ANTALYA-'DUR' İHTARINA UYMAYIP 2 OTOMOBİLE ÇARPAN GENCE BABASI TEPKİ GÖSTERDİ
ANTALYA-'DUR' İHTARINA UYMAYIP 2 OTOMOBİLE ÇARPAN GENCE BABASI TEPKİ GÖSTERDİ
ANTALYA-'DUR' İHTARINA UYMAYIP 2 OTOMOBİLE ÇARPAN GENCE BABASI TEPKİ GÖSTERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ANTALYA-'DUR' İHTARINA UYMAYIP 2 OTOMOBİLE ÇARPAN GENCE BABASI TEPKİ GÖSTERDİ - Haberler
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