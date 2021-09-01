Dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı
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Dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı

Dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Derince ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kovalamacanın ardından durdurulan otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kovalamacanın ardından durdurulan otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı.

Olay öğlen saatlerinde Derince D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-100 Karayolu üzerinde denetim yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil bir süre kaçtıktan sonra kovalamaca neticesinde durduruldu.

Dumlupınar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde durdurulan otomobilde polis ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki 6 kişinin yabancı uyruklu düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 6 kişi, gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken olay hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı
Dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilden 6 kaçak göçmen çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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