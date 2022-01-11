"Dur" ihtarına uymayan ve bir polisi yaralayan sürücü otomobili bırakıp kaçtı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'nın Kozan ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken bir polis memurunu yaralayan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken bir polis memurunu yaralayan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kozan'da polis ekibi, şüphe üzerine 01 C 8666 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan kişi bulunduğu otomobille polis aracına çarptı.
Bir polis memurunun hafif yaralandığı olayda, kaçmaya çalışan zanlının bulunduğu otomobil çöp konteynerine çarparak durdu.
Araçtan inen zanlı yaya olarak kaçtı.
Polisin ilk incelemesinin ardından otomobil, çekici yardımıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaçan zanlının yakalanması için polisin çalışması sürüyor.
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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