"Dur" ihtarına uymayan sürücüye 9 bin 750 lira ceza kesildi
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"Dur" ihtarına uymayan sürücüye 9 bin 750 lira ceza kesildi

15.12.2020 23:39 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:43

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürüye 9 bin 750 lira ceza kesildi.

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürüye 9 bin 750 lira ceza kesildi.

Melikgazi ilçesinde 38 LN 935 plakalı panelvan aracın sürücüsü G.G. (26) polisin "dur" ihtarına uymadı.

Bir süre sonra durdurulan ve sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edilen araçta çok sayıda farklı plaka bulundu.

Sürücüye ehliyetsiz trafiğe çıkma suçundan 6 bin 500 ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden 3 bin 250 lira para cezası kesildi.

'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 9 bin 750 lira ceza kesildi
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 9 bin 750 lira ceza kesildi
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 9 bin 750 lira ceza kesildi
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 9 bin 750 lira ceza kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 23:43:50. #1.15#
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