Dur İhtarına Uymayan Sürücüye 5 Bin TL Ceza

Dur ihtarına uymayan sürücüye 5 bin TL ceza

Polisin dur ihtarına uymayan genç ile polisler arasında yaşanan kovalamaca da, ehliyetsiz olduğu tespit edilen gence 5 bin TL para cezası kesildi.

SİVAS - Polisin dur ihtarına uymayan genç ile polisler arasında yaşanan kovalamaca, ehliyetsiz gence pahalıya patladı.

Sivas'ta polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan bir otomobil ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Araç sürücüsü kovalamaca sırasında aracı Kızılırmak mahallesinde bir ara sokağa terk ederek kaçmaya devam etti. Polis ve yaya olarak kaçak sürücü arasında yaşanan kovalamaca Kılıçarslan sokakta son buldu. Polis tarafından yakalanan E.K isimli genç, ehliyetsiz olduğu için korkarak kaçtığını belirtti. Asayiş açısından her hangi bir sakıncası bulunmadığı tespit edilen gence; ehliyetsiz araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak ve abartı egzozdan toplamda 5 bin TL para cezası kesildi.