"Dur" ihtarına uymayan sürücü, polisten kaçarken kaza yaptı

Hatay'da, asayiş uygulaması sırasında polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçarken kaza yaptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi 75. bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 FS 029 plakalı otomobilin sürücüsü H.İ., asayiş uygulaması sırasında polislerin "dur" ihtarına uymadı. Polis ile H.İ. arasında yaşanan kısa süreli kovalamacada, şahıs kaza yaparak durabildi. Kazada yaralanan H.İ., olay yerine çağrılan ambulansla Antakya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yandan, polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada bir adet silah ele geçirilirken, H.İ.'nin hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA