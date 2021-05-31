Dur ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis aracına çarptı: 1'i polis, 4 yaralı
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Dur ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis aracına çarptı: 1'i polis, 4 yaralı

Dur ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis aracına çarptı: 1'i polis, 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY'da sürücüsün dur ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında, önünde set oluşturan polis aracına çarptı.

AKSARAY'da sürücüsün dur ihtarına uymadığı otomobil, kovalamaca sırasında, önünde set oluşturan polis aracına çarptı. Kazada, 1'i polis, 4 kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 14.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolunda şüphe üzerine 06 MKJ 94 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 2 kilometrelik kovalamaca sırasında aracın durdurulması için önünde set oluşturuldu. Otomobil, set oluşturan polis memuru Fatih Aslan (47) yönetimindeki 68 A 5922 plakalı polis aracına arkadan çarptı. Kazada polis memuru Aslan ile otomobil sürücüsü İbrahim Dağlı (38), yanındaki Sadi Yetiş Şansal (38) ve Kadir Duymaz (38) yaralandı. Dağlı, aracın evrakları eksik olduğu için kaçtığını öne sürdü.Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 


Dur ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis aracına çarptı: 1'i polis, 4 yaralı
Dur ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis aracına çarptı: 1'i polis, 4 yaralı
Dur ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis aracına çarptı: 1'i polis, 4 yaralı
Dur ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis aracına çarptı: 1'i polis, 4 yaralı
Dur ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis aracına çarptı: 1'i polis, 4 yaralı
Dur ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis aracına çarptı: 1'i polis, 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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