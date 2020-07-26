"Dur" ihtarına uymayan sürücü motosikletiyle otomobile çarparak yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Dur" ihtarına uymayan sürücü motosikletiyle otomobile çarparak yaralandı

Isparta'da polisin "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sırasında kaza yaparak yaralandı.

26.07.2020 17:31 | Son Güncelleme: 26.07.2020 18:22

Isparta'da polisin "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, kovalamaca sırasında kaza yaparak yaralandı.

Kentte uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri motosikleti durdurmak istedi.

Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sırasında motosikletiyle Yeni Sanayi Sitesi 153. Cadde'de hareket halindeki otomobile çarptı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü S.G, 112 Acil Servis ekibince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Geçen yıl ehliyetine 5 yıl süreyle el konulduğu belirtilen S.G. hakkında "trafikten çekme belgeli araç kullanmak", "kasksız ve ters yönde ilerlemek", "kırmızı ışık kurallarını ihlal etmek"ten para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücü hakkında "taksirle yaralama", "mala zarar verme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek"ten adli işlem başlatıldı.

Bu arada, polisle motosiklet sürücüsünün kovalamaca anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü motosikletiyle otomobile çarparak yaralandı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada 3. Sayfa
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Spor
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede 3. Sayfa
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor Spor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Güncel
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı 3. Sayfa
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğalgaz borusuna asıp intihar etti
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğalgaz borusuna asıp intihar etti
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Kaldırımda beklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Kasımpaşalı futbolcular, maç öncesi Başakşehirli oyuncuları alkışladı
Kasımpaşalı futbolcular, maç öncesi Başakşehirli oyuncuları alkışladı
Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu
Yeğen dehşeti! İstediği aracı vermeyince amcasını başından vurdu
Yargıtay'dan emsal karar: Velayeti alan anne, çocuğun soyadını değiştiremeyecek
Yargıtay'dan emsal karar: Velayeti alan anne, çocuğun soyadını değiştiremeyecek
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur
Erdoğan MİT'in yeni binasının açılışında konuştu: İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur
Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı
Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Öldürülen taksicinin cansız bedeni 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı
Öldürülen taksicinin cansız bedeni 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı
Evde çıkan yangında 5 aylık bebek hayatını kaybetti, 2 yaşındaki ablası yaralandı
Evde çıkan yangında 5 aylık bebek hayatını kaybetti, 2 yaşındaki ablası yaralandı
İYİ Parti'nin 500 kişilik kongresinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
İYİ Parti'nin 500 kişilik kongresinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda
Yandex Navigasyon 'yolu' şaşırdı! Kullanıcıları paralı yollara yönlendiriyor
Yandex Navigasyon "yolu" şaşırdı! Kullanıcıları paralı yollara yönlendiriyor
'Sarı kız' örümceği korkusu! Akrep, fare ve kertenkele yiyor
"Sarı kız" örümceği korkusu! Akrep, fare ve kertenkele yiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Akar Özlem Zengin İlhan Cihaner Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reha Özcan Merve Boluğur Selçuk Yöntem Murat Dalkılıç
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: "Dur" ihtarına uymayan sürücü motosikletiyle otomobile çarparak yaralandı - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 18:46:44. #1.14#
title