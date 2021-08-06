'Dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye otomobille çarpıp kaçtı
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'Dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye otomobille çarpıp kaçtı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, devriye gezen bekçi, şüphe üzerine durdurmak istediği sürücünün otomobille çarpması sonucu yaralandı.

ANKARA'da, devriye gezen bekçi, şüphe üzerine durdurmak istediği sürücünün otomobille çarpması sonucu yaralandı. Kaçan sürücü yakalanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Keçiören ilçesine bağlı Etlik Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, sokakta hızla ilerleyen otomobil sürücüsünü şüphe üzerine durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle bekçiye çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan bekçi yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra bekçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mobese kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaçan sürücüyü saklandığı yerde tespit ederek yakaladı. 'Uyuşturucu'dan suç kaydı bulunan sürücünün emniyette işlemleri sürüyor.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı, apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, sokakta devriye gezen bekçilerin, hızla ilerleyen otomobil sürücüsünü durdurmaya çalıştığı görüldü. Otomobil sürücüsünün ise hızını düşürmeden önüne çıkan bekçiye çarpması ve kaçması görüntüde yer aldı.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye otomobille çarpıp kaçtı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye otomobille çarpıp kaçtı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye otomobille çarpıp kaçtı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü, bekçiye otomobille çarpıp kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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