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Dur ihtarına uymayan sürücü aracını bırakıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Dur ihtarına uymayan sürücü aracını bırakıp kaçtı Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü yakalanacağını anlayınca aracını bırakarak kayıplara karıştı.

AKSARAY (İHA) - - Dur ihtarına uymayan sürücü aracını bırakıp kaçtı

AKSARAY - Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü yakalanacağını anlayınca aracını bırakarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 33 AHE 643 plakalı Ford marka otomobile dur ihtarında bulundu. Araç sürücüsü polisin ihtarına uymayarak hızla kaçınca polis ekipleri peşine düştü. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Toptancılar Sitesine giren otomobil sürücüsü otomobili bırakarak kaçtı. Kaçan sürücü kısa sürede kayıplara karışırken, polis ekipleri araçta geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramalarda araçta her hangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, otomobil detaylı aranmak üzere emniyete götürüldü.

Dur ihtarına uymayan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Dur ihtarına uymayan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Dur ihtarına uymayan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Dur ihtarına uymayan sürücü aracını bırakıp kaçtı
İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - Son Dakika Haberleri
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